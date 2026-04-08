Mutlu ilişkilerin gizli sırrı

Günümüzün hızlı temposunda birçok birliktelik, zamanla duygusal boşluğa dönüşüyor. Partnerler birbirlerini yeterince dinlemez, küçük jestler yerine büyük beklentilerle ilerler hale geliyor. Ancak ünlü psikolog John ve Julie Gottman’ın 40 yılı aşkın süren ve yüzlerce çifti kapsayan dev araştırması, mutlu ve uzun soluklu ilişkilerin sırrının aslında çok daha sade ve güçlü bir temelde yattığını kanıtladı. Büyük jestlerin ötesinde, günlük hayatta uygulanan bir alışkanlık, ilişkileri yıllarca ayakta tutuyor.