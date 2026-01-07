Türk dizileri son yıllarda hem Türkiye’de hem dünya genelinde büyük ilgi görüyor. 2026’da mutlaka izlemeniz gereken popüler Türk dizileri listemizde, tarihi, dram ve aksiyon türlerindeki en sevilen yapımlar yer alıyor. Diriliş: Ertuğrul, Muhteşem Yüzyıl, Ezel gibi diziler hem izlenme rekorları kırdı hem de uluslararası platformlarda milyonlarca izleyiciye ulaştı.
Mutlaka izlemeniz gereken popüler 7 Türk dizileri
2026’da Türkiye ve dünyada en çok izlenen Türk dizilerini keşfedin. İşte, 2026'da mutlaka izlemeniz gereken popüler Türk dizileri...
KURTLAR VADİSİ
Tür: Aksiyon, Suç
Konu: Suç ve mafya dünyası.
Öne Çıkan Özellik: Uzun soluklu ve kült yapım.
MUHTEŞEM YÜZYIL
Tür: Tarihi Drama
Konu: Kanuni Sultan Süleyman dönemi ve saray entrikaları.
Öne Çıkan Özellik: Hem Türkiye’de hem yurtdışında yüksek izlenme rakamları.
LEYLA İLE MECNUN
Tür: Absürd Komedi
Konu: Modern ve komik Leyla ile Mecnun hikayesi.
Öne Çıkan Özellik: Kült klasik ve izleyicilerin favorisi.
ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ
Tür: Dram, Tarihi
Konu: 1960–1980 dönemi aile ve toplum hikayesi.
Öne Çıkan Özellik: Klasik melodram severler için ideal.
AŞK-I MEMNU
Tür: Romantik, Dram
Konu: Aşk ve ihanet temalı klasik Türk dizisi.
Öne Çıkan Özellik: Tekrar yayınları hâlâ yüksek ilgi görüyor.
EZEL
Tür: Dram, Aksiyon, İntikam
Konu: İhanet ve intikam temalı polisiye hikaye.
Öne Çıkan Özellik: Global izleyici kitlesi.
DİRİLİŞ: ERTUĞRUL
Tür: Tarihi, Aksiyon
Konu: Osmanlı’nın kuruluş öncesi dönemi ve Ertuğrul Gazi’nin hayatı.
Öne Çıkan Özellik: Dünya çapında izleniyor ve Netflix’te yayınlanıyor