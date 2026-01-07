Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Kültür Sanat Mutlaka izlemeniz gereken popüler 7 Türk dizileri

2026’da Türkiye ve dünyada en çok izlenen Türk dizilerini keşfedin. İşte, 2026'da mutlaka izlemeniz gereken popüler Türk dizileri...

Son Güncelleme:
Mutlaka izlemeniz gereken popüler 7 Türk dizileri - Resim: 1

Türk dizileri son yıllarda hem Türkiye’de hem dünya genelinde büyük ilgi görüyor. 2026’da mutlaka izlemeniz gereken popüler Türk dizileri listemizde, tarihi, dram ve aksiyon türlerindeki en sevilen yapımlar yer alıyor. Diriliş: Ertuğrul, Muhteşem Yüzyıl, Ezel gibi diziler hem izlenme rekorları kırdı hem de uluslararası platformlarda milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Mutlaka izlemeniz gereken popüler 7 Türk dizileri - Resim: 2

KURTLAR VADİSİ

Tür: Aksiyon, Suç

Konu: Suç ve mafya dünyası.

Öne Çıkan Özellik: Uzun soluklu ve kült yapım.

Mutlaka izlemeniz gereken popüler 7 Türk dizileri - Resim: 3

MUHTEŞEM YÜZYIL

Tür: Tarihi Drama

Konu: Kanuni Sultan Süleyman dönemi ve saray entrikaları.

Öne Çıkan Özellik: Hem Türkiye’de hem yurtdışında yüksek izlenme rakamları.

Mutlaka izlemeniz gereken popüler 7 Türk dizileri - Resim: 4

LEYLA İLE MECNUN

Tür: Absürd Komedi

Konu: Modern ve komik Leyla ile Mecnun hikayesi.

Öne Çıkan Özellik: Kült klasik ve izleyicilerin favorisi.

Mutlaka izlemeniz gereken popüler 7 Türk dizileri - Resim: 5

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ

Tür: Dram, Tarihi

Konu: 1960–1980 dönemi aile ve toplum hikayesi.

Öne Çıkan Özellik: Klasik melodram severler için ideal.

Mutlaka izlemeniz gereken popüler 7 Türk dizileri - Resim: 6

AŞK-I MEMNU

Tür: Romantik, Dram

Konu: Aşk ve ihanet temalı klasik Türk dizisi.

Öne Çıkan Özellik: Tekrar yayınları hâlâ yüksek ilgi görüyor.

Mutlaka izlemeniz gereken popüler 7 Türk dizileri - Resim: 7

EZEL

Tür: Dram, Aksiyon, İntikam

Konu: İhanet ve intikam temalı polisiye hikaye.

Öne Çıkan Özellik: Global izleyici kitlesi.

Mutlaka izlemeniz gereken popüler 7 Türk dizileri - Resim: 8

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL

Tür: Tarihi, Aksiyon

Konu: Osmanlı’nın kuruluş öncesi dönemi ve Ertuğrul Gazi’nin hayatı.

Öne Çıkan Özellik: Dünya çapında izleniyor ve Netflix’te yayınlanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
