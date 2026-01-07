Mutlaka izlemeniz gereken popüler 7 Türk dizileri

Türk dizileri son yıllarda hem Türkiye’de hem dünya genelinde büyük ilgi görüyor. 2026’da mutlaka izlemeniz gereken popüler Türk dizileri listemizde, tarihi, dram ve aksiyon türlerindeki en sevilen yapımlar yer alıyor. Diriliş: Ertuğrul, Muhteşem Yüzyıl, Ezel gibi diziler hem izlenme rekorları kırdı hem de uluslararası platformlarda milyonlarca izleyiciye ulaştı.