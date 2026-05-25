Türkiye’de son dönemde etkisini arttıran ekonomik kriz, Türk siyasetinde meydana gelen karışıklar ve CHP’ye yapılan operasyonlar erken seçim çağrılarını yükseltti.
Mutlak Butlan sonrası ilk anket yayımlandı: Olası bir seçimde şaşırtan senaryo
Optimar Araştırma Şirketi, 15–25 Mayıs 2026 tarihleri arasında yurttaşlarla gerçekleştirdiği ankette olası bir genel seçim olmadı durumunda partilerin oy oranlarını analiz etti.Derleyen: Baran Yalçın
Anket şirketleri ise, her ay olası bir seçimde partilerin oy oranlarını analiz etmek amacıyla yurttaşlarla anketler gerçekleştiriyor.
Son olarak Optimar Araştırma Şirketi, 15–25 Mayıs 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2000 kişiyle gerçekleştirilen araştırmasında seçmen eğilimlerini, siyasi geçişkenlikleri ve güncel toplumsal dinamikleri analiz etti.
AKP BİRİNCİ, CHP İKİNCİ
Yapılan anket sonucuna göre AKP %28,6 ile birinci parti olurken, CHP ise %21,1’lik oranla ikinci sıradaki yerini aldı.
Üçüncü sırada %8,1’lik oy potansiyeliyle DEM Parti yer alırken, MHP %7,8, İYİ Parti ise %7,2 oy ortalaması yakaladı.
Kararsız seçmenlerin oy oranları ise yüzde 3,5 seviyesinde kalırken, oy kullanmayacağını söyleyenler yüzde 8,8 cevap vermeyenler ise yüzde 6,3 ile anketteki yerini aldı.
İşte yapılan ankette partilerin oy oranlarının tamamı:
AK Parti %28,6
CHP %21,1
DEM Parti %8,1
MHP %7,8
İYİ Parti %7,2
Zafer Partisi %2,6
Diğer %2,2
Yeniden Refah Partisi %2,1
Büyük Birlik Partisi %1,1
A Parti %0,5
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise dağılım:
AK Parti %35,2
CHP %26,0
DEM Parti %10,0
MHP %9,6
İYİ Parti %8,8
Zafer Partisi %3,2
Diğer %2,8
Yeniden Refah Partisi %2,6
Büyük Birlik Partisi %1,3
A Parti %0,6