CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından siyasi ve ekonomik gündemde meydana gelen hareketlilik, yatırım araçlarına yönelik beklentileri yeniden gündeme getirdi. Uzman isimler, özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altına olan ilginin yükselebileceğini ifade ediyor.
‘Altın bu seviyelere gelecek’ Uzmanlar mutlak butlan sonrası rakam verdi
CHP kurultayıyla ilgili “mutlak butlan” tartışmalarının ardından piyasalardaki belirsizlik yeniden gündeme geldi. Ekonomistler, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.Derleyen: Baran Yalçın
Ekonomistler, küresel piyasalarda süren jeopolitik riskler, merkez bankalarının politikaları ve iç piyasadaki dalgalanmaların altın fiyatlarını desteklemeyi devam ettiğini belirtiyor.
GRAM ALTIN İÇİN 7 BİN TL TAHMİNİ
Uzman değerlendirmelerine göre gram altında 6 bin 500 TL ile 7 bin TL bandı önümüzdeki süreçte kritik aralık olarak görülüyor. Ons altında ise sene içinde 5 bin 880 dolar seviyelerine kadar yükseliş ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor.
Uzmanlar, gram altının sadece ons fiyatından değil aynı zamanda dolar/TL kurundaki hareketlerden de doğrudan etkilendiğine dikkat çekiyor. Bu sebeple hem küresel hem de iç piyasadaki gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.
Uluslararası piyasalarda süren enflasyon baskısı, merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği belirtiyor. Bazı yatırım kuruluşları, ons altında uzun vadeli yükseliş trendinin sürdüğünü değerlendiriyor.
Teknik analiz değerlendirmelerine göre ise 4 bin 500 dolar seviyesinin ons altın için önemli eşiklerden biri olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yeni rekorların gündeme gelebileceğini ifade ediyor.
UZMANLAR TEMKİNLİ YAKLAŞIM ÇAĞRISI YAPTI
Ekonomi çevreleri, altın piyasasında yüksek oynaklığın devam ettiğine vurgu yaparak yatırımcıların kısa vadeli sert hareketlere karşı dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle siyasi gelişmeler, merkez bankası kararları ve küresel ekonomik verilerin fiyatlamalarda etkili olabileceği vurgulanıyor.
Analistler, yatırım kararlarında sadece kısa süreli fiyat hareketlerine değil uzun vadeli ekonomik göstergelere de odaklanılması gerektiğini ifade ediyor.