Yıllardır ekranlarda, köşelerde bas bas bağırıyoruz; "Taşıma suyla değirmen dönmez, borçla refah olmaz, üretim olmadan büyüme masaldır" diye.

Ama ne hikmetse, ekonomiyi sadece kâğıt üzerindeki süslü rakamlardan ibaret sananlar, yapısal delikleri halının altına süpürerek devasa bir illüzyon yaratmayı başardılar.

Yüksek faizle iç talebi boğ, arka kapıdan döviz satarak kuru sabit tutmaya çalış, sonra da adına "rasyonel program" deyip başarı hikayesi yaz...

Ama gerçeklerin erken ya da geç, mutlaka ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.

Bugün geldiğimiz noktada, o çok övünülen makyaj dökülüyor ve altındaki kırılgan zemin çatırdıyor.

Siyasi çalkantılar, hukuki öngörülebilirliğin yara alması ve kurumsal güvensizlik dalga dalga piyasaların üzerine çöküyor.

CHP kurultayına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararı ve ardından parti genel merkezi çevresinde yaşanan polis müdahalesi görüntüleri, bu kırılgan cam fanusa inen son çekiç oldu.

Yabancı yatırımcı dediklerimiz hayır kurumu değil; parayı riske attığı ülkenin mahkemesine bakar, kurumlarının ciddiyetine bakar, yarın sabah uyandığında kuralların değişip değişmeyeceğine bakar.

Eğer o güveni bir kez sarsarsanız, ne risk primini tutabilirsiniz ne de yabancı sermayeyi.

Hatırlayın, geçmişte Rahip Brunson krizinde ya da Merkez Bankası başkanlarının bir gecede görevden alındığı dönemlerde hukuki ve idari öngörülebilirlik nasıl yara aldıysa, bugün de ana muhalefet partisinin kapısına çevik kuvvet dayanması uluslararası arenada aynı kurumsal kriz algısını tetikliyor.

Nitekim perşembe günü Borsa İstanbul’daki o sert satışlar, özellikle bankacılık hisselerinin adeta yerle bir olması tesadüf mü sanıyorsunuz?

Bankalar bir ekonominin kalbidir. Yabancı fonlar bir ülkeden çıkmak istediğinde ilk önce en likit, en hızlı satabileceği yere, yani banka hisselerine hücum eder.

Her ne kadar Cuma günü suni bir toparlanma olsa da, Perşembe günü Garanti, Akbank, İş Bankası gibi devlerin hisselerinde yaşanan o tahta kapanma noktasına gelen çöküşler, sadece teknik bir düzeltme değil; sisteme duyulan güvenin sıfırlanmasının faturasıdır.

Bankaların bilançoları devlet tahvilleriyle, Eurobond'larla doluyken, yükselen risk primi (CDS) hem devletin borçlanma maliyetini artırıyor hem de finans sisteminin altını oyuyor.

Peki, bu sırada bizi kurtarsın diye kırmızı halıyla karşıladığımız o carry trade lobisi ne yapıyor?

Onların tek bir felsefesi vardır: En yüksek faizi kap, kur baskılanırken kârı cebe indir ve ilk tıkırtıda arkana bakmadan kaç.

1994 krizinde, 2001 krizinde ya da en yakın örnekle Asya mali krizinde sıcak paranın ülkeleri nasıl bir gecede çöle çevirdiğini tarih yazdı.

Kumarhanede masadan ilk kalkan her zaman en büyük kârı alır.

Citibank, JPMorgan gibi büyük uluslararası kurumların "TL pozisyonlarınızı azaltın, kâr realizasyonu yapın" raporları çoktan havada uçuşmaya başlamıştı zaten.

Ankara’dan gelen o son mahkeme kararı ve peşinden patlak veren sokak görüntüleri, bu kaçış planı için sadece tetiği çeken, yabancıya altın tepside sunulan son meşru gerekçe oldu.

Şimdi ne olacak biliyor musunuz?

Algıyı yönetemeyenler, her zaman olduğu gibi faturayı yine bu ülkenin üreticisine, esnafına, vatandaşına kesecek.

Kur üzerindeki baskı arttıkça, ithal girdiye bağımlı sanayimiz yüzünden enflasyon yeniden kafasını kaldıracak.

Akaryakıttan enerjiye, ham maddeden iğneye ipliğe her şeye zam yağacak.

Enflasyon yükseldikçe de Merkez Bankası faiz indirimlerini rüyasında görecek, hatta piyasayı daha da sıkıştırmak zorunda kalacak.

Alın size tam bir kısır döngü!

Yabancı sıcak paraya "gitme, bak daha çok faiz veriyorum" diye yalvaran, ama kendi insanını, kendi sanayisini yüzde 50’yi aşan fonlama maliyetleri altında ezen bencil bir sistem.

Önümüzdeki süreçte bizi bekleyen en büyük tehlike gürültülü bir patlama değil; yavaş, sinsi ve kronik bir ekonomik felçtir.

Kurun suni teneffüsle tutulduğu, faizlerin indirilmediği, rezervlerin el altından eridiği ve büyümenin imkansızlaştığı bir stagflasyon (durgunluk içinde enflasyon) sarmalına doğru sürükleniyoruz.

Reel sektör zaten nefes alamıyor.

Bugün Anadolu’daki organize sanayi bölgelerine gidin; tekstilciden mobilyacıya, otomotiv yan sanayisinden inşaata kadar herkes konkordato kuyruğuna girmiş durumda.

Kredi kanalları kapalı, finansman maliyetleri uçmuş, öz sermayeler erimiş.

Büyük lojistik ve inşaat firmalarının peş peşe kepenk indirdiği, fabrikaların şalter kapattığı bir ortamda yatırımlar durur, istihdam çöker, işsizlik sokaklara taşar.

Uzun lafın kısası; Merkez Bankası'nın kasasındaki dövizi satarak kur tutulur, faiz artırılarak sıcak para çekilir ama kaybolan güven rezerv satarak geri getirilemez.

Ekonomi bazen sadece yanlış matematik formülleriyle değil, asıl olarak adalet duygusunun, hukukun üstünlüğünün ve kurumsal öngörülebilirliğin yok olmasıyla kırılır.

Piyasalar bu güven kaybını uzun süre unutmaz ve faturayı eninde sonunda önümüze koyar.

Şimdi soruyorum size: Siyasilerin kendi ikbal kavgaları yüzünden ülkenin üzerine yıktığı bu ağır faturayı ödemeye hazır mısınız?