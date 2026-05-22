CHP'de 2023 kurultayının mahkeme tarafından iptal edilmesiyle başlayan siyasi krizin ekonomi üzerindeki ilk faturası netleşmeye başladı. "Mutlak butlan" kararının piyasalarda yarattığı jeopolitik ve siyasi belirsizlik dalgası karşısında, döviz kurlarındaki sert yükselişi frenlemek amacıyla Merkez Bankası’nın (TCMB) arka kapıdan yoğun bir rezerv satışı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, sıcak gelişmenin perde arkasını ve uluslararası finans çevrelerinde konuşulan senaryoları değerlendirdi. Sağlam, krizin ilk gününde piyasayı dengede tutabilmek adına yaklaşık 6 milyar dolarlık bir rezerv satışı yapıldığını öne sürdü.

"EKONOMİ YÖNETİMİ KRİZE HAZIRLIKLIYDI"

Rezervlerdeki ani düşüşe rağmen ekonomi yönetiminin süreci sakin yönetmeye çalıştığını belirten Erdal Sağlam, kulislerden edindiği bilgileri şu şekilde aktardı:

"Merkez Bankası’nın havasından 'sakin' mesajı alıyorum. Yani bu duruma karşı bir hazırlık yapılmış. Uluslararası bankacılık işlemi yapan piyasa aktörleriyle konuştum; ilk reflex olarak pozisyon kapatanlar oldu ama bir yandan da bekleyip durumu gözlüyorlar."

BAYRAM SONRASINA KADAR 25 MİLYAR DOLARLIK RİSK KAPIDA

Siyasi krizin yargı ve YSK aşamalarıyla devam edeceğine yönelik beklentiler, piyasadaki yangının kısa sürede sönmeyeceğini gösteriyor. Uluslararası finans çevrelerinin öngörülerini paylaşan Sağlam, rezervlerdeki erimenin boyutunun katlanabileceğine dikkat çekti. Sağlam, “Uzmanlar, siyasi belirsizliğin tırmanmasıyla birlikte önümüzdeki kurban bayramı sonrasına kadar Merkez Bankası rezervlerinde 20 ila 25 milyar dolarlık bir erimenin yaşanmasını "normal" ve kaçınılmaz olarak görüyor” dedi.

Bu büyüklükteki bir siyasi şoka rağmen piyasaların tamamen kilitlenmemesini eleştiren Sağlam, "Böylesine büyük bir siyasi gelişme olup da piyasanın bunu bu kadar kanıksaması, Türkiye'de sürekli benzer hukuk ve siyaset dışı ayarların artarak devam etmesinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.