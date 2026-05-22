Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 2023'teki İstanbul Kongresi ve 38. Kurultayı için "mutlak butlan" kararı verdi. Odatv'de yer alan habere göre, Daire'nin 20 sayfalık kararında mutlak butlan kararının gerekçeleri şu şekilde sıralandı;

NEDEN MUTLAK BUTLAN KARARI VERİLDİ?

1. Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varıldı.

Dosyada yer alan soruşturmalar, iddianameler, tanık beyanları, MASAK raporu, kurum yazışmaları ve fezlekeler birlikte değerlendirilerek bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği öne sürüldü.

2. Para, iş, adaylık ve başka menfaat vaatler belirleyici görüldü.

Kurultayda ve İstanbul İl Kongresi'nde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık/siyasi görev taahhüt edildiği, alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı karar gerekçesinde yer aldı.

3. Oyların denetlendiği ve gizli iradenin zedelendiği değerlendirildi.

Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı yönünde bir unsur sayıldı.

4. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi.

Anayasa'nın 69. maddesi ile Siyasi Partiler Kanunu'nun 4 ve 93. maddeleri uyarınca siyasi partilerin organ seçimlerinin demokrasi esaslarına, tüzüğe ve üyeler arası eşitlik ilkesine uygun olması gerektiği vurgulandı.

5. Kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşıldı.

Kararda, kurultay ve kongredeki iddia edilen usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kamu düzeni ve emredici hukuk kurallarına aykırılık oluşturduğu belirtilerek kesin hükümsüzlük değerlendirmesi yapıldı.

6. Sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği kabul edildi.

4-5 Kasım 2023 Kurultayı mutlak butlanla sakat sayıldığı için, bu kurultaydan sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının kalmadığı değerlendirildi.

7. İlk derece mahkemesinin "dava konusuz kaldı" yaklaşımı isabetli bulunmadı.

İstinaf kararına göre sonradan yapılan kurultaylar, önceki kurultaydaki mutlak butlan durumunu ortadan kaldırmadı; bu nedenle hukuki yararın devam ettiği kabul edildi.

8. Önceki yönetime dönüş sonucu bağlandı.

Kurultay yapıldığı tarihten itibaren iptal edilince, 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönülmesine; Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının göreve devam etmesine karar verildi.