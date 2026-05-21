CHP davasında verilen “mutlak butlan” kararının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik, döviz tarafında dikkat çeken bir müdahale iddiasını gündeme taşıdı. Bloomberg’in konuya yakın yatırımcılara dayandırdığı haberine göre, kamu bankaları Türk Lirası’ndaki sert değer kaybını sınırlamak amacıyla piyasaya yoğun döviz satışı yaptı.

TOPLAM SATIŞ 6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Haberde, gün boyunca gerçekleştirilen toplam satış tutarının yaklaşık 6 milyar dolara ulaştığı öne sürüldü. Satışların önemli bölümünün ise mahkeme kararının açıklanmasının hemen ardından devreye alındığı belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yatırımcılar, ilk saatlerde müdahalenin oldukça güçlü olduğunu aktarırken, ilerleyen süreçte döviz satışlarının hız kestiğini ifade etti.

Kararın ardından piyasalarda oluşan belirsizlik havasının Türk Lirası üzerinde baskıyı artırdığı değerlendirilirken, kamu bankalarının döviz arzını yükselterek kurdaki oynaklığı sınırlamaya çalıştığı yorumları yapıldı.