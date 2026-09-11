Yeniçağ Gazetesi
11 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem Mutlak butlan kararı sonrası AK Parti’ye geçtiler: İşte CHP’den geçen başkan sayısı

Mutlak butlan kararı sonrası AK Parti’ye geçtiler: İşte CHP’den geçen başkan sayısı

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik, “Mutlak butlan” kararından sonra CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanı sayısı 12’ye çıktı. İşte AK Parti’ye geçen isimler…

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Mutlak butlan kararı sonrası AK Parti’ye geçtiler: İşte CHP’den geçen başkan sayısı - Resim: 1

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026 tarihinde CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nı, “hükümsüz” sayarak iptal etti.

1 9
Mutlak butlan kararı sonrası AK Parti’ye geçtiler: İşte CHP’den geçen başkan sayısı - Resim: 2

Kararın ardından kurultay ile seçilen CHP yönetimi partinin genel merkezinden çıkarıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP’nin başına getirildi.

2 9
Mutlak butlan kararı sonrası AK Parti’ye geçtiler: İşte CHP’den geçen başkan sayısı - Resim: 3

Mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı’ndan alınan Özgür Özel, 24 Temmuz 2026 tarihinde YENİ Parti’yi kurdu. Çok sayıda milletvekili de CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçti.

3 9
Mutlak butlan kararı sonrası AK Parti’ye geçtiler: İşte CHP’den geçen başkan sayısı - Resim: 4

YENİ Parti’nin kuruluşundan sonra Türkiye genelindeki 252 belediye başkanı da kadroları ile beraber CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı.

4 9
Mutlak butlan kararı sonrası AK Parti’ye geçtiler: İşte CHP’den geçen başkan sayısı - Resim: 5

MUTLAK BUTLAN KARARINDAN SONRA 12 BAŞKAN AK PARTİ’YE GEÇTİ

CHP’de kalan bazı belediye başkanı ise AK Parti’ye geçti. CHP’den AK Parti’ye katılan belediye başkanı sayısı, 11 Eylül 2026 tarihinden sonra 30’a dayandı. AK Parti’ye geçen CHP’li belediye başkanlarından 12’sinin AK Parti’ye katılımı, “Mutlak butlan” kararının ardından oldu.

5 9
Mutlak butlan kararı sonrası AK Parti’ye geçtiler: İşte CHP’den geçen başkan sayısı - Resim: 6

İstinafın, "Mutlak butlan" kararının ardından AK Parti’ye geçen belediye başkanları şu şekilde,

Levent Koç - Haymana Belediye Başkanı

Mesut Özarslan - Keçiören Belediye Başkanı

Mehmet Özcan - Keşan Belediye Başkanı

6 9
Mutlak butlan kararı sonrası AK Parti’ye geçtiler: İşte CHP’den geçen başkan sayısı - Resim: 7

Sacit Terzi - Şile Belediye Başkan Vekili

Eren Ali Bingöl - Tuzla Belediye Başkanı

Orhan Çerkez - Çekmeköy Belediye Başkanı

7 9
Mutlak butlan kararı sonrası AK Parti’ye geçtiler: İşte CHP’den geçen başkan sayısı - Resim: 8

Yakup Odabaşı - Gölbaşı Belediye Başkanı

Selim Çırpanoğlu - Kahramankazan Belediye Başkanı

Engin Uysal - Domaniç Belediye Başkanı

8 9
Mutlak butlan kararı sonrası AK Parti’ye geçtiler: İşte CHP’den geçen başkan sayısı - Resim: 9

Tuncer Başoğlu - Hayrabolu Belediye Başkanı

Saim Zileli - Eceabat Belediye Başkanı

Saniye Bora Fıçı- Foça Belediye Başkanı

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro