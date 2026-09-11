Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026 tarihinde CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nı, “hükümsüz” sayarak iptal etti.
Mutlak butlan kararı sonrası AK Parti’ye geçtiler: İşte CHP’den geçen başkan sayısı
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik, “Mutlak butlan” kararından sonra CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanı sayısı 12’ye çıktı. İşte AK Parti’ye geçen isimler…Kaynak: Haber Merkezi
Kararın ardından kurultay ile seçilen CHP yönetimi partinin genel merkezinden çıkarıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP’nin başına getirildi.
Mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı’ndan alınan Özgür Özel, 24 Temmuz 2026 tarihinde YENİ Parti’yi kurdu. Çok sayıda milletvekili de CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçti.
YENİ Parti’nin kuruluşundan sonra Türkiye genelindeki 252 belediye başkanı da kadroları ile beraber CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı.
MUTLAK BUTLAN KARARINDAN SONRA 12 BAŞKAN AK PARTİ’YE GEÇTİ
CHP’de kalan bazı belediye başkanı ise AK Parti’ye geçti. CHP’den AK Parti’ye katılan belediye başkanı sayısı, 11 Eylül 2026 tarihinden sonra 30’a dayandı. AK Parti’ye geçen CHP’li belediye başkanlarından 12’sinin AK Parti’ye katılımı, “Mutlak butlan” kararının ardından oldu.
İstinafın, "Mutlak butlan" kararının ardından AK Parti’ye geçen belediye başkanları şu şekilde,
Levent Koç - Haymana Belediye Başkanı
Mesut Özarslan - Keçiören Belediye Başkanı
Mehmet Özcan - Keşan Belediye Başkanı
Sacit Terzi - Şile Belediye Başkan Vekili
Eren Ali Bingöl - Tuzla Belediye Başkanı
Orhan Çerkez - Çekmeköy Belediye Başkanı
Yakup Odabaşı - Gölbaşı Belediye Başkanı
Selim Çırpanoğlu - Kahramankazan Belediye Başkanı
Engin Uysal - Domaniç Belediye Başkanı
Tuncer Başoğlu - Hayrabolu Belediye Başkanı
Saim Zileli - Eceabat Belediye Başkanı
Saniye Bora Fıçı- Foça Belediye Başkanı