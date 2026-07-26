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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen "mutlak butlan" kararına ilişkin temyiz dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyayı ön inceleme aşamasına alarak temyiz sürecini resmen başlattı.

Böylece, kamuoyunun yakından takip ettiği davada Yargıtay sürecinin ilk adımı tamamlanmış oldu. Birgün'ün haberine göre, dosyanın bundan sonraki aşamasında tetkik hakimi incelemesini yaparak hazırlayacağı raporu daire heyetine sunacak.

DOSYA TETKİK HAKİMİNE TESLİM EDİLECEK

Adli tatil devam etmesine rağmen Yargıtay'da dosyaların kayıt ve tevzi işlemleri sürdürülebiliyor. Bu kapsamda dosyanın sistemdeki durumu "kayıt aşaması"ndan "ön inceleme" aşamasına geçti.

Ön inceleme sürecinde dosya, incelemeyi yürütecek tetkik hakimine teslim edilecek. Tetkik hakimi, dosya üzerindeki değerlendirmesini tamamladıktan sonra hazırladığı raporu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi heyetine sunacak.

ESASTAN İNCELEME 1 EYLÜL'DEN SONRA BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin dosyayı esastan görüşmesine, yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül tarihinden sonra başlanması öngörülüyor.

Heyetin vereceği karar, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın temyiz incelemesi açısından belirleyici olacak.

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta verdiği kararda, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına ve iptaline hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar, kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevlerine iade edilmesine karar vermişti.

Kararın temyiz edilmesinin ardından dosya, adli tatil öncesinde 17 Temmuz'da temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilm.