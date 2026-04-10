Mutfaktaki sessiz düşman: Patates ve soğanı asla birlikte saklamayın

Mutfaklarda alan kazanmak veya kolay ulaşım sağlamak amacıyla patates ve soğanı aynı kapta ya da yan yana saklamak, neredeyse her evde yapılan en yaygın hatalardan biri. İlk bakışta zararsız gibi görünen bu alışkanlık, aslında hem patateslerin hem de soğanların ömrünü hızla kısaltıyor.