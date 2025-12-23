Günlük hayatta konfor sağlayan mikrodalga fırınlardan elektrikli süpürgelere, akıllı cihazlardan hava temizleyicilere kadar pek çok ev aleti, "ev içi kirlilik" başlığı altında bilim dünyasının merceği altına alındı.

Yapılan son araştırmalar, bu cihazların sadece enerji tüketmediğini, aynı zamanda insan biyolojisi üzerinde tahribat yaratan unsurlar barındırdığını ortaya koydu.

ELEKTROMANYETİK ALANLARIN BİYOLOJİK ETKİSİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bünyesindeki Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından "olası kanserojen" kategorisine alınan düşük frekanslı elektromanyetik alanlar, ev içi kullanımda kritik seviyelere ulaştı. Özellikle mutfak aletlerinin çalışma esnasında yaydığı radyasyonun, hücre onarım mekanizmalarını sekteye uğrattığı saptandı.

Columbia Üniversitesi’nden Dr. Martin Blank, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, elektromanyetik radyasyonun DNA yapısında stres proteinlerinin oluşmasına neden olduğunu aktardı. Blank, ev içindeki kablosuz ağlar ve elektrikli cihazların kümülatif etkisinin, kronik yorgunluktan nörolojik bozukluklara kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarını tetiklediğini ifade etti.

KİMYASAL SIZINTI VE "SONSUZ KİMYASALLAR"

Ev aletlerindeki tehlike sadece radyasyonla sınırlı kalmadı. Cihazların ısınan plastik aksamlarından ve yapışmaz yüzeylerinden salınan Per- ve Polifloroalkil Maddeler (PFAS), modern evlerin havasını kirleten temel unsurlar olarak tanımlandı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Philippe Grandjean, bu maddelerin endokrin sistemi üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu belirtti.

Grandjean, özellikle ısınan mutfak gereçlerinden havaya karışan mikropartiküllerin bağışıklık sistemini zayıflattığını ve çocuklarda gelişimsel bozukluklara yol açtığını vurguladı.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bilim insanları, ev içindeki bu gizli tehlikeden korunmak için pratik ancak hayati adımlar önerdi:

Cihazların bekleme (stand-by) modunda bırakılmaması,

Yatak odalarında prize takılı cihaz bulundurulmaması,

Isınan plastik mutfak gereçlerinin kullanımının sınırlandırılması.

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden nörobilimci Dr. Olle Johansson, "ev ekolojisi" kavramının yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu. Johansson, biyolojik olarak sürdürülebilir bir yaşam alanı için teknolojik cihazlarla araya mesafe konulmasının bir lüks değil, zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.