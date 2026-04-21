Mutfak işleriyle uğraşırken makasınızın köreldiğini hissettiğiniz anlarda, evdeki basit malzemeleri kullanarak bu sorunu hızla çözebilirsiniz.
Mutfaktaki gizli bileyici: Kaya tuzu ile körelen makaslara pratik çözüm
Mutfak işlerinin ortasında kesmeyen bir makasla çekişmek yerine, elinizin altındaki kaya tuzuyla hızlı bir mucize yaratın.Mehmet Ertaş
Posta'da yer alan habere göre, kaya tuzu yardımıyla gerçekleştireceğiniz bu teknik, her ne kadar profesyonel bir işlem yerine geçmese de makasınızın işlevselliğini o an için artırabilir. Mutfak makasınızı yeniden formuna kavuşturacak kaya tuzu yönteminin detayları şöyledir:
Sert kristal dokusuyla doğal bir aşındırıcı işlevi gören kaya tuzu, makas bıçakları için pratik bir zımpara etkisi yaratır. Makası tuz kütlesi içerisinde hareket ettirdiğinizde meydana gelen sürtünme, metalin üzerindeki mikroskobik pürüzleri törpülerken birikmiş kalıntıları da arındırır.
Bu yöntemi en temiz ve etkili şekilde uygulamak için bir kavanozdan destek alabilirsiniz.
Bir kavanozun içini kaya tuzu ile doldurun.
Makasın ağzını tuzun içine daldırın ve sanki tuzu kesiyormuş gibi hızlı hareketlerle açıp kapatın.
Bu sürekli kesme hareketi, bıçakların birbirine temas eden iç yüzeylerini temizler ve ağız kısmındaki düzensizlikleri hafifçe törpüler.
Bu uygulama, profesyonel bileme ekipmanlarının veya uzman bir bileyicinin sağladığı kalıcı keskinliği tam anlamıyla sunmaz.
Kaya tuzu, yalnızca bıçağın mevcut performansını optimize ederek makasın materyalleri daha iyi kavramasına destek olur.
Yapısı ciddi şekilde bozulmuş veya aşırı derecede körelmiş makaslarda mucizevi sonuçlar yaratmasa da işleyişi hissedilir derecede iyileştirir.