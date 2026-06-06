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Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 887. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sırasında evde bulunan M.Y. (26) ile R.Ö. (21) yaralandı. Binanın üst katındaki dairede tek başına yaşayan 98 yaşındaki felçli bir kadın da dumandan etkilendi. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri ise sokağa döküldü.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangında ayaklarında yanıklar oluşan 2 kişi ile dumandan etkilenen yaşlı kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

"EVİM GÜMBÜRTÜDEN SALLANDI"

Patlama sesinin duyulması üzerine dışarı çıktığını anlatan Mustafa Uğur, "Evim gümbürtüden sallandı. Güm diye bir ses geldi. Pencerelerden alev püskürmeye başladı. Hemen 112’yi arayarak yardım istedik" dedi.

Olay yeri inceleme ekibi dairede inceleme yaparken, patlamanın sebebi araştırılıyor.