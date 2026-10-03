Sağlıklı ve hafif bir akşam yemeği alternatifi arayanlar için zeytinyağlı kabak sote en ideal seçenekler arasında yer almaktadır. Bu nefis yemeği hazırlamak için mutfağınızda bulundurmanız gereken temel malzemeler oldukça pratiktir. Yemekte ana rolü üstlenen taze kabakların yanı sıra lezzeti katlayan kuru soğan, sarımsak, taze domates ve kaliteli bir sızma zeytinyağı mutfakta hazır bulundurulmalıdır. Ayrıca yemeğin tazeliğini ve aromasını öne çıkaracak taze dereotu ve damak tadınıza uygun baharatlar da alışveriş listenizde mutlaka yer almalıdır.

4 KİŞİLİK ZEYTİNYAĞLI KABAK SOTE İÇİN TAM ÖLÇÜLER

Dört kişilik bir aile veya misafir grubu için ideal kıvamda ve lezzette zeytinyağlı kabak sote pişirmek istiyorsanız ölçülere sadık kalmak oldukça önemlidir. Dört kişilik porsiyon için gerekli olan malzeme miktarları şu şekildedir:

4 adet orta boy taze kabak

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet orta boy sulu domates veya 1 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yarım demet ince kıyılmış taze dereotu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

İsteğe bağlı olarak lezzet dengesini sağlamak için yarım çay kaşığı toz şeker

Lezzetli bir zeytinyağlı kabak sote hazırlamanın en önemli sırrı kabakların sulanmasını önlemek ve çıtırlığını korumaktır. Kabak yüksek su oranına sahip bir sebze olduğu için yüksek ateşte hızlıca sotelenmelidir. Kısık ateşte uzun süre pişirilen kabak kendi suyunu salar ve yumuşayarak formunu kaybeder. Bu nedenle geniş bir tava veya wok tava kullanmak, kabakların eşit şekilde ısı alarak karamelize olmasını sağlar.

Bir diğer önemli nokta ise doğrama şeklidir. Kabakları çok ince doğramak pişme esnasında dağılmalarına yol açabilir. Küp küp veya yarım ay şeklinde biraz kalınca doğramak en iyi sonucu verir. Zeytinyağının yakılmadan kullanılması da lezzet açısından büyük önem taşır. Soğan ve sarımsak hafifçe pembeleştikten sonra kabaklar eklenmeli ve tavanın kapağı kesinlikle kapatılmamalıdır. Tavanın kapağı kapatıldığında buharlaşan su tekrar yemeğin içine damlar ve soteleme işleminden ziyade haşlama etkisi yaratır.

Zeytinyağlı yemeklerin vazgeçilmez kuralı olan dinlendirme süreci bu tarif için de geçerlidir. Kabak sote piştikten sonra oda sıcaklığına gelmesi beklenmeli ve tercihen buzdolabında birkaç saat dinlendirildikten sonra soğuk veya ılık olarak servis edilmelidir. Ayrıca servis aşamasında üzerine eklenen taze kıyılmış dereotu yemeğe hem görsel bir şıklık katar hem de kabak ile mükemmel bir aroma uyumu yakalar.

KABAK SOTEDE HANGİ BAHARATLAR KULLANILMALI?

Kabak nötr bir tada sahip olduğu için doğru baharat seçimi yemeğin lezzet profilini tamamen değiştirebilir. Kabak sote yaparken mutlaka kullanılması gereken başlıca baharatlar ve otlar şunlardır:

Kuru nane veya taze nane: Kabağın ferahlatıcı yapısıyla mükemmel bir uyum sağlar.

Karabiber: Yemeğe hafif bir acılık ve derinlik katar.

Pul biber veya toz kırmızı biber: Renk ve lezzet dengesi açısından tercih edilir.

Sarımsak: Baharat sınıfında yer almasa da kabak sotenin lezzetini zirveye çıkaran en temel aromatik bileşendir.

Kekik: İsteğe bağlı olarak pişmeye yakın eklendiğinde hoş bir dağ aroması kazandırır.

Dereotu: Kabak yemeklerinin olmazsa olmaz tamamlayıcısıdır, pişirme işlemi bittikten hemen sonra eklenmelidir.

Servis ederken yanına süzme yoğurt veya sarımsaklı yoğurt ekleyerek lezzeti ikiye katlayabilirsiniz. Dileyenler üzerine kavrulmuş çam fıstığı veya ceviz içi serpiştirerek hem görsel hem de aromatik bir zenginlik elde edebilir.