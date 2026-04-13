Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, mutfakta yaşanan patlama bir kadının yaralanmasına neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 36 yaşındaki Sinem A., yemek hazırlamak için düdüklü tencereye koyduğu kuru fasulyeyi ocağa bıraktı.

Bir süre sonra yemeği kontrol etmek isteyen kadın, düdüklü tencerenin kapağını açmaya çalıştı. Ancak içeride biriken basıncın etkisiyle tencere aniden patladı.

KAYNAR SU ÜZERİNE SIÇRADI

Patlama sırasında tencere içindeki kaynar su ve yemek kadının üzerine sıçradı. Acı içinde kalan kadın yardım isterken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİ ALTINDA

Vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar oluşan Sinem A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının yanık ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.