Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 ayrı dosyadan toplam 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 9 bin 900 TL adli para cezası bulunan H.B. isimli şahsın Şıh Abdullah Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.



Alınan arama kararı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, şüpheli mutfak bölümünde üzeri tahta ve halı ile kapatılmış bir kuyunun içerisinde yakalandı. Kuyuda yapılan aramada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 900 TL, 3 bin 600 dolar ve 100 euro ele geçirildi.



Evde devam eden aramalarda ise 3.49 gram metamfetamin, 1.51 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 11 kartuş, 5 fişek ve 2 cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.