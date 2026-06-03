Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Mutfakta israfa son: Meyveleri ilk günkü gibi taze tutun

Mutfakta israfa son: Meyveleri ilk günkü gibi taze tutun

Hızlı bozulan gıdalar canınızı sıkmasın. Doğru saklama teknikleriyle meyvelerin ömrünü uzatmak ve her daim taze tüketmek mümkün.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Mutfakta israfa son: Meyveleri ilk günkü gibi taze tutun - Resim: 1

Hızlı bozulan gıdalar canınızı sıkmasın. Doğru saklama teknikleriyle meyvelerin ömrünü uzatmak ve her daim taze tüketmek mümkün.

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Mutfakta israfa son: Meyveleri ilk günkü gibi taze tutun - Resim: 2

Mutfakta en sık karşılaşılan sorunların başında, büyük bir hevesle alınan meyvelerin birkaç gün içinde tazeliğini yitirip çürümesi geliyor. Ancak doğru bilinen yanlışları değiştirerek ve birkaç basit yöntemi uygulayarak meyvelerin ömrünü iki katına çıkarmak elinizde.

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Mutfakta israfa son: Meyveleri ilk günkü gibi taze tutun - Resim: 3

İşte meyvelerinizi taze tutacak o yöntemler:

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Mutfakta israfa son: Meyveleri ilk günkü gibi taze tutun - Resim: 4

ETİLEN GAZI TUZAĞINA DİKKAT

Muz, elma ve avokado gibi meyveler olgunlaşırken "etilen" gazı salgılar. Bu gaz, yanlarındaki diğer meyvelerin hızla çürümesine yol açar. Bu yüzden etilen üreten meyveleri diğerlerinden ayrı saklamalısınız.

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Mutfakta israfa son: Meyveleri ilk günkü gibi taze tutun - Resim: 5

YIKAMADAN SAKLAYIN

Meyveleri eve gelir gelmez yıkamak, nem oranını artırarak küf oluşumunu hızlandırır. Meyveleri tüketeceğiniz zaman yıkamalısınız.

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Mutfakta israfa son: Meyveleri ilk günkü gibi taze tutun - Resim: 6

DOĞRU AMBALAJ KULLANIMI

Çilek, böğürtlen gibi hassas meyveleri plastik kap yerine, altına kağıt havlu serilmiş cam saklama kaplarında muhafaza edin. Kağıt havlu fazla nemi hapseder.

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Mutfakta israfa son: Meyveleri ilk günkü gibi taze tutun - Resim: 7

MUZLARIN SAPINI SARIN

Muzların sap kısmını streç filmle sarmak gaz salınımını azaltır ve kararmalarını geciktirir.

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