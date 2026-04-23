Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
Mutfakta doğal devrim: Davlumbazdaki yağları su gibi akıtan formül belli oldu

Kimyasal ürünlerin keskin kokusuna ve yüksek fiyatlarına mahkum değilsiniz. Mutfaktaki en zorlu düşman olan katılaşmış davlumbaz yağlarını, tek bir fırça darbesine gerek kalmadan söküp atan doğal yöntem, temizlik dünyasında taşları yerinden oynatıyor.

Dilem Taştan Dilem Taştan
Ev hanımlarının ve mutfakta vakit geçirmeyi sevenlerin en büyük kabusu olan davlumbaz yağları için beklenen haber geldi.

Piyasadaki ağır kimyasallara taş çıkartan, tamamen doğal ve evdeki malzemelerle hazırlanan bu yöntem, katılaşmış yağ tabakalarını adeta su gibi akıtıyor.

Artık mutfaklarda keskin koku ve el yakan kimyasallar devri kapanıyor.

KARBONAT VE SICAK SU

Uzmanların da önerdiği bu doğal yöntem, kimyanın en temel prensiplerinden biri olan sabunlaşma reaksiyonuna dayanıyor.

Davlumbaz filtrelerinde biriken kurumuş yağlar, yüksek sıcaklık ve karbonatın bazik yapısıyla karşılaştığında moleküler düzeyde parçalanıyor.

GENİŞ BİR KAP AYARLAYIN

Filtrelerin içine sığabileceği genişlikte bir tencerede su kaynatın.

KARBONAT TAKVİYESİ

Su kaynamaya başladığında, içine yavaşça (taşmamasına dikkat ederek) bir su bardağı karbonat dökün.

Filtreleri bu suyun içine bırakın. Saniyeler içinde yağların filtreden ayrılarak suyun yüzeyine sarı bir tabaka halinde çıktığını göreceksiniz.

Bu yöntemle sadece sağlığınızı korumakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi bir tasarruf sağlıyorsunuz. Piyasada "tek damlası yeter" denilen pahalı yağ çözücülerin aksine, karbonat ve beyaz sirke kombinasyonu hem çevre dostu bir temizlik sunuyor hem de filtrelerin metal yapısına zarar vermiyor.

Yağlar çok inatçıysa, suya bir miktar beyaz sirke eklemek asidik gücü artırarak temizliği hızlandıracaktır.

