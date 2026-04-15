Olay, İnebolu ilçesi Belen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Erbay’a ait evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların uzun uğraşıları neticesinde yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Yangında evin mutfak kısmında büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.