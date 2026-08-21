Sırasöğütler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2. katında bulunan evin mutfağından henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mutfakta bomba gibi patladı: Kocaeli’nde yangın alarmı - Resim : 1

Alevlere müdahale edildiği esnada dumanların yükseldiği pencerede doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen bir patlama gerçekleşti.

Avcılar’da doğalgaz bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada...Avcılar’da doğalgaz bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada...Gündem

Patlamanın yüzlerce metre öteden duyulurken, olayda yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Mutfakta bomba gibi patladı: Kocaeli’nde yangın alarmı - Resim : 3