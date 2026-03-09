Geniş bir hayran kitlesi bulunan Keremcem, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli içerikle takipçilerine keyifli anlar yaşattı.
Mutfakta bir 'ev adamı': Keremcem ve kedisinin eğlenceli halleri
Kedisiyle mutfağa giren ünlü şarkıcı Keremcem'in eğlenceli videosu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu...Züleyha Öncü
'Aşk Oyunu', 'Aşk Bitti' ve 'Nerelere Gideyim' gibi hit parçalarıyla 2000'li yılların ikonik isimlerinden biri olan Keremcem, son dönemde magazin gündeminden düşmüyor.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı şarkıcı, son olarak kedisiyle çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.
Keremcem ve kedisinin eğlenceli halleri sosyal medyada viral oldu.
İkil kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Yıllardır sahnelerdeki ve ekranlardaki enerjisiyle hayran bırakan ünlü sanatçı, fit kalma disipliniyle de şaşırtmaya devam ediyor.