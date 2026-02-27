Şubat ayında gıda fiyatlarında belirgin bir artış yaşandı. TEPAV verileri, bazı ürünlerin öne çıkarak "zam şampiyonu" olduğunu gösterdi.

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verileri, Şubat 2026’da gıda fiyatlarındaki yükselişin belirgin şekilde arttığını gösterdi. Endeks, aylık yüzde 6,74 artışla son iki yılın en yüksek aylık gıda enflasyonuna işaret etti. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 33,8 olarak hesaplandı.

GIDA FİYATLARI HIZLA YÜKSELDİ

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan TEGE, 1–25 Şubat döneminde gıda fiyatlarının hızlı yükseldiğini ortaya koydu. Bu dönem verileri, gıda fiyatlarında belirgin bir artış eğilimini gösterirken, diğer kurumlar tarafından aynı döneme ilişkin veriler henüz açıklanmadı.

FİYATI ARTANLAR BELLİ OLDU

Cumhuriyet'in haberine göre, taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en hızlı düşen ürünler lahana, portakal ve kivi oldu. Diğer taze biber çeşitleri, çarliston biber ve kabak fiyatlarında ise yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde en fazla fiyat artışı kaşar peyniri, tereyağı ve ayranda gerçekleşti. Buna karşılık baharat, ayçiçek yağı ve konserve balıkta fiyat düşüşleri tespit edildi.

TEGE verilerine göre Şubat 2026 döneminde yıllık gıda enflasyonu yüzde 33,8 olarak hesaplandı. KKTC-TEGE kapsamında ise 1–25 Şubat 2026 dönemine ilişkin aylık gıda enflasyonu yüzde 1,24 olarak ölçüldü. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gıda enflasyonu yeniden yüzde 2’nin altına geriledi.