Evde bulunan birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz doğal bir tuzak sayesinde meyve sineklerinden kısa sürede kurtulmanız mümkün. Üstelik hazırlanışı sadece birkaç dakika sürüyor.
Mutfağınızı saran meyve sineklerine son: 2 malzemeyle doğal çözüm
Yaz aylarında evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri de meyve sinekleri oluyor. Mutfaklarda olgun meyvelerin çevresinde, çöp kutularının yakınında ve lavabo giderlerinde görülen bu küçük canlılar kısa sürede çoğalabiliyor. İşte onları uzaklaştırmanın yöntemleri...Derleyen: Cemile Kurel
DOĞAL MEYVE SİNEĞİ TUZAĞI NASIL HAZIRLANIR?
Gerekli Malzemeler:
Küçük bir kase veya bardak
Elma sirkesi
Birkaç damla bulaşık deterjanı
Streç film
Kürdan veya makas
Hazırlanışı:
Öncelikle küçük bir kabın içerisine bir miktar elma sirkesi dökün. Ardından birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyip hafifçe karıştırın.
Bu yöntemin etkili olmasının nedeni oldukça basit. Bulaşık deterjanı, sıvının yüzey gerilimini azaltır. Elma sirkesinin kokusuna gelen sinekler sıvının üzerinde tutunamaz ve karışımın içine düşer. Deterjan da kanatlarına yapışarak yeniden uçmalarını engeller.
Daha sonra kabın üzerini streç filmle sıkıca kapatın. Kürdan yardımıyla streç film üzerine birkaç küçük delik açın. Kokuyu takip eden sinekler bu deliklerden içeri girer ancak dışarı çıkmakta zorlanır.
ETKİSİNİ NE KADAR SÜREDE GÖSTERİYOR?
Hazırladığınız tuzağı meyve sepetinin yakınına, çöp kutusunun çevresine veya lavabo kenarına yerleştirin. İlk sonuçları birkaç saat içinde görmeye başlayabilirsiniz. Yoğunluğa bağlı olarak bir gün içerisinde sinek sayısında belirgin bir azalma yaşanabilir.
KALICI SONUÇ İÇİN BUNU DA YAPIN
Doğal tuzağın etkisini artırmak için sineklerin beslenme ve üreme alanlarını ortadan kaldırmak büyük önem taşıyor. Açıkta bırakılan çöpler, fazla olgunlaşmış meyveler ve nemli bezler meyve sineklerini cezbeden başlıca nedenler arasında yer alıyor.
Bu kaynakları temizlediğinizde, hazırladığınız tuzak çok daha etkili sonuç verecektir.