25 Mart 2026 Çarşamba
Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı

Yeni laboratuvar çalışması ayçiçeği, mısır ve soya yağındaki linoleik asidin belirli koşullarda kanser hücrelerini hızlandırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar acele karar vermeyin uyarısı yaparken Omega-3/Omega-6 dengesinin önemine dikkat çekiyor.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 1

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen yeni bir çalışma, mutfakların vazgeçilmezi olan üç farklı bitkisel yağın kanser hücreleri üzerindeki etkisini mercek altına aldı. Moleküler düzeydeki bulgular, ayçiçeği, mısır ve soya yağında bulunan bir maddenin belirli koşullar altında tümör büyümesini hızlandırabildiğini gösteriyor.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 2

Mutfaklarda yaygın kullanılan ayçiçeği, mısır ve soya yağlarının içeriğinde bulunan linoleik asidin belirli koşullar sağlandığında kanserli hücrelerin büyüme sürecini tetikleyebildiği, yeni laboratuvar çalışmalarıyla saptandı.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 3

Moleküler düzeyde yürütülen hayvan deneyleri, diyet yoluyla alınan ve bir tür Omega-6 yağ asidi olan linoleik asidin tümörlerde yüksek oranda rastlanan FABP5 adlı proteine bağlandığını kanıtladı.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 4

HÜCRE ÇOĞALMASINI İVMELENDİREN MEKANİZMA DEŞİFRE EDİLDİ

Araştırmacılar, söz konusu bağlanmanın hücrelerdeki mTORC1 sinyal yolağını aktive ederek hücre çoğalmasını hızlandırdığını belirtiyor.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 5

Özellikle tedavi süreçleri zorlu ilerleyen triptofan negatif meme kanseri modellerinde bu mekanizmanın tümör büyümesine ciddi ivme kazandırdığı gözlemlendi.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 6

İnsanlar üzerinde yapılan bazı klinik gözlemler de belirli hasta gruplarında kan linoleik asit ve FABP5 seviyelerinin yüksek seyretmesiyle bu bulguları destekliyor.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 7

BİLİM İNSANLARINDAN “ACELECİ KARAR VERMEYİN” UYARISI

Laboratuvar bulguları her ne kadar dikkat çekici olsa da uzmanlar sonuçlara varırken temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Klinik öncesi modellerde kullanılan yağ dozajları ve diyet kompozisyonları, insanların günlük yaşamdaki tüketim pratiklerinden oldukça farklı bir profil çiziyor.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 8

Ayrıca geniş çaplı popülasyon çalışmalarının büyük bölümü linoleik asit alımı ile meme kanseri riski arasında henüz tutarlı ve pozitif bir ilişki kuramamıştır. Hatta kimi analizler bu yağ asidinin vücut üzerinde nötr veya koruyucu bir etki yaratabileceğine işaret ediyor.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 9

KRİTİK SORUN: OMEGA-3 VE OMEGA-6 ARASINDAKİ DENGESİZLİK

Ayçiçeği veya mısır yağı gibi seçenekler vücudun ihtiyaç duyduğu Omega-6 bakımından oldukça zengindir. Ancak modern yaşamın getirdiği ultra işlenmiş gıda tüketimi ve dışarıda yemek yeme alışkanlığı vücuda alınan Omega-6 miktarını aşırı seviyelere çıkarıyor.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 10

Uzmanlara göre asıl tehlike yağın kendisinden ziyade, iltihaplanmayı önleyici etkisi bulunan Omega-3 ile Omega-6 arasındaki dengenin bozulmasından kaynaklanıyor. Bu dengesizlik vücudu kronik enflamasyona ve dolayısıyla kanser oluşumuna yatkın bir zemine sürükleyebiliyor.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 11

SAĞLIKLI MUTFAK ALIŞKANLIKLARI İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Kanser riskinin sadece diyetle değil obezite, hareketsiz yaşam, alkol, uykusuzluk ve çevresel faktörlerin birleşimiyle oluştuğunu belirten otoriteler şu adımların atılmasını tavsiye ediyor:

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 12

• YAĞ ÇEŞİTLİLİĞİ: Mutfakta ana yağ olarak tekli doymamış yağ asitleri içeren zeytinyağı tercih edilmeli, diğer yağlar yardımcı ürün olarak kullanılmalıdır.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 13

• ISI KONTROLÜ: Yağın oksitlenerek kanserojen bileşenler üretmesini engellemek adına yemekler orta ısıda pişirilmelidir.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 14

• DENGE UNSURU: Beslenme rutinine balık ve çiğ kuruyemiş eklenerek Omega-3 alımı artırılmalıdır.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 15

• KIZARTMA SINIRI: Derin yağda yapılan kızartmaların sıklığı minimum düzeye indirilmelidir.

Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Meğer kanser hücrelerini besliyormuş… Her gün kullandığınız sır ortaya çıktı - Resim: 16

• ETİKET OKUMA: İşlenmiş paketli gıdaların içerikleri kontrol edilerek gizli linoleik asit kaynakları tespit edilmelidir.

Kaynak: Haber Merkezi
