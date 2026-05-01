Olay, akşam saat 19.00 sularında Küçükbölcek Mahallesi, 2617 Sokak üzerinde yer alan Altınsoy Apartmanı’nın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız ikamet eden Meryem Altınsoy’un mutfağındaki ocakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden yaşlı kadın, yangını kendi çabalarıyla kontrol altına almak istedi. Ancak bu sırada kıyafetlerinin tutuşmasıyla talihsiz kadın alevler içinde kaldı.

Annesine telefonla ulaşamayan ve şehir dışında olan oğlu B.A., durumdan şüphelenerek arkadaşı Y.A.’dan yardım istedi. Anahtarla eve giren Y.A., içeri girdiğinde yoğun duman ve alevlerle karşılaştı. Yaşlı kadının yerde yanar vaziyette olduğunu gören Y.A., bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairedeki yangını tamamen söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Meryem Altınsoy’un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaşanan facianın ardından polis ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlatıldı.