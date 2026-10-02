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Kaynak: DHA

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tefeci olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılan Ahmet Acay, darbedilip, şüpheliler tarafından mahalleye yakın bir noktaya bırakıldı.

Yakınları tarafından bulunan Acay, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Nefes almakta güçlük çeken Acay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Acay’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Polis ekipleri, Acay’ı kaçırıp darbettiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.