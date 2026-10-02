Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tefeci olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılan Ahmet Acay, darbedilip, şüpheliler tarafından mahalleye yakın bir noktaya bırakıldı.

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Yakınları tarafından bulunan Acay, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Nefes almakta güçlük çeken Acay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Acay’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Polis ekipleri, Acay’ı kaçırıp darbettiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Müteahhitti önce kaçırdılar, sonra ölesiye dövdüler: Mardin’de feci son - Resim : 3