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Festival kapsamında Mut İlçe Stadı’nda düzenlenen konserler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çevre il ve ilçelerden gelen müzik tutkunlarının da katılımıyla stadyumda adeta izdiham yaşandı. Tribünler ve saha içi tamamen dolarken, bazı vatandaşlar konser alanına giremeden etkinliği dışarıdan takip etmek zorunda kaldı.

Gecenin açılışında sahne alan rap müziğin önde gelen isimlerinden Ceza, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Binlerce kişinin eşlik ettiği konserde coşku doruğa ulaşırken, sanatçının enerjik performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Ceza’nın ardından sahneye çıkan pop müziğin başarılı sanatçılarından Simge Sağın ise etkileyici sahne şovu ve geniş repertuvarıyla festivale renk kattı. Hareketli parçalarıyla kalabalığı eğlendiren Sağın, duygusal şarkılarıyla da unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçının seslendirdiği “Öpücem”, “Mış Mış” ve “Söyleme” adlı eserler, binlerce kişinin hep bir ağızdan söylediği şarkılar arasında yer aldı.

Mut’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Simge Sağın’a festival kapsamında bu yılın “Kayısı Güzeli” unvanı takdim edildi.

Festival, bugün gerçekleştirilecek son etkinliklerle tamamlanacak. Program çerçevesinde Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda karakucak güreşlerinin final karşılaşmaları yapılacak. Mut İlçe Stadı’nda düzenlenecek çocuk karnavalı ise gün boyu sürecek aktivitelerle festivalin kapanışına ev sahipliği yapacak.