Mut Orman İşletme Müdürlüğünün destekleriyle temin edilen 150 fidan, Mut Devlet Hastanesi bahçesinde toprakla buluşturuldu.

Hastane bahçesinde belirlenen alanlara dikilen fidanlarla, hem çevre düzenlemesi yapıldı hem de hastalar ile ziyaretçiler için daha huzurlu bir ortam oluşturulması hedeflendi. Etkinlikte konuşan Hastane Başhekimi Hüseyin Özer, dikilen fidanların zamanla büyüyerek temiz hava, doğal gölge ve estetik katkı sağlayacağını belirtti. Özer, organizasyonun hem çevre bilinci oluşturma hem de sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanların iyileştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek katkı sunan kurum ve hayırseverlere teşekkür etti.

Fidan dikim etkinliğine hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve idari personel katıldı.