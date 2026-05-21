Bingöl merkezli Hayır Kapısı Derneği tarafından yürütülen yardım çalışmaları kapsamında Muş’un uzak köylerinde yaşayan çocuklara bayramlık kıyafet desteği sağlandı. Dernek gönüllüleri, köy köy dolaşarak çocukların bayram sevincine ortak oldu. Yukarı Yongalı köyünde çocuklarla bir araya gelen gönüllüler, düzenlenen etkinliklerde çocuklarla oyunlar oynayıp pamuk şekeri ikram etti. Bayram öncesi sürdürülen çalışmalar kapsamında çocuklara bayramlık kıyafet, bayram şekeri ve alışveriş kartı dağıtıldı.
Muş’un uzak köylerinde çocuklar bayram sevinci yaşadı
Hayır Kapısı Derneği gönüllüleri, yıl boyunca Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, bugüne kadar 10 binden fazla çocuğa bot, mont, kırtasiye malzemesi, oyuncak ve bayramlık kıyafet ulaştırıldı. Bayrama kadar bölge genelinde yaklaşık bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirten dernek görevlisi Özgür Yılmaz, ihtiyaç sahibi ailelere destek çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyleyerek, "Muşluyum, İstanbul’da yaşıyorum. Hayır Kapısı Derneği yönetimindeyiz. Çocuklara çifte bayram sevinci yaşatmak için geldik. Burada yaklaşık 20 yavrumuza bayramlıklarını teslim ettik. Cuma günü Diyarbakır’da 350 çocuğumuza, cumartesi günü ise Muş merkezde yaklaşık 150 öğrencimize bayramlık hediye edeceğiz. Toplamda bin çocuğa ulaşacağımız programımızın ardından tekrar İstanbul’a döneceğiz" dedi.
Yukarı Yongalı köyünde yaşayan Eyüp Omur, "Bugün Hayır Kapısı Derneği çocuklarımıza bayramlık hediyeler getirdi. Çocuklarımız çok sevindi, bizler de çok mutlu olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.