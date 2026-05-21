Muş’un uzak köylerinde çocuklar bayram sevinci yaşadı

Hayır Kapısı Derneği gönüllüleri, yıl boyunca Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, bugüne kadar 10 binden fazla çocuğa bot, mont, kırtasiye malzemesi, oyuncak ve bayramlık kıyafet ulaştırıldı. Bayrama kadar bölge genelinde yaklaşık bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirten dernek görevlisi Özgür Yılmaz, ihtiyaç sahibi ailelere destek çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyleyerek, "Muşluyum, İstanbul’da yaşıyorum. Hayır Kapısı Derneği yönetimindeyiz. Çocuklara çifte bayram sevinci yaşatmak için geldik. Burada yaklaşık 20 yavrumuza bayramlıklarını teslim ettik. Cuma günü Diyarbakır’da 350 çocuğumuza, cumartesi günü ise Muş merkezde yaklaşık 150 öğrencimize bayramlık hediye edeceğiz. Toplamda bin çocuğa ulaşacağımız programımızın ardından tekrar İstanbul’a döneceğiz" dedi.