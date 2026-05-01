MUŞ’UN GURURU: 1.440 KİLOLUK "ŞAMPİYON" GÖRÜCÜYE ÇIKTI

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken, Muş’un Kızılağaç beldesinde yetiştirilen devasa bir dana tüm dikkatleri üzerine çekti. Besici Mahsum Güler tarafından büyük bir emekle yetiştirilen ve "Şampiyon" adı verilen dana, 1 ton 440 kilogramlık ağırlığıyla hayvan pazarının en çok konuşulan ismi oldu. Bölgedeki diğer kurbanlıklara adeta fark atan Şampiyon, cüssesiyle görenleri hayrete düşürüyor.

FİYATIYLA LÜKS OTOMOBİLLERLE YARIŞIYOR

Besicilik yaparak geçimini sağlayan Mahsum Güler, Şampiyon için 750 bin liralık bir satış bedeli belirledi. Güler, "Danamız tam 1 ton 440 kilogram. Bu bölgede daha büyüğünü ne gördüm ne de duydum. İstanbul'a şimdiden 25 kurbanlık gönderdik ama bu özel hayvanımızı burada alıcısıyla buluşturmak istiyoruz," sözleriyle iddiasını dile getirdi.