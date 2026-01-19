Musul’da gerçekleştirilen törende Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, “Kardeş Şehir Protokolü”nü imzaladı.

Sosyoekonomik, gastronomik, kültürel, turizm ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen törene, Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ile çok sayıda Musullu yetkili katıldı.

Basına konuşan Musul Valisi Dehil, Tokat ile Musul’un kardeş şehir ilan edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye ile Irak arasındaki tarihi bağlara dikkat çeken Dehil, Irak’ın zor günlerinde Türkiye’nin halkın yanında olduğunu asla unutmadıklarını vurguladı.

Dehil, iki ülke ilişkilerini daha da pekiştirmek amacıyla imzalanan “Kardeş Şehir Protokolü” sayesinde belediye hizmetleri, ticaret, sanayi, tarım ve su yönetimi gibi alanlarda önemli işbirliklerinin başlayacağını ifade etti. Özellikle tarım başta olmak üzere pek çok alanda benzerlikler taşıdıklarını söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da Musul’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Irak arasındaki köklü ticari, kültürel ve turistik bağların bu protokolle yeni bir boyut kazanacağını belirtti.

Protokolün Türkiye-Irak ilişkilerine ve iki şehre hayırlı olmasını dileyen Yazıcıoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı olarak Orta Doğu'da kardeş ülkelerdeki barış ve huzurun sağlanması adına katkı sağlamak ve süreci doğru yönetmek adına gerçekten yüklü bir mücadele içerisindeler. Bu ticari ortaklık sürece büyük bir katkı sağlayacağını düşünerek buraya geldik.” dedi.

Yazıcıoğlu, protokolün öncelikle ticaret, gastronomi ve turizm alanlarında Musul’un yeniden ayağa kalkmasına önemli destek olacağını, Türk iş insanlarının bölgede daha yoğun faaliyet göstereceğini kaydetti.

Birlik ve beraberliğin artmasını temenni eden Yazıcıoğlu, Musul’daki huzurun Türkiye için, Türkiye’deki huzurun ise tüm bölge için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.