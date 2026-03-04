1 Mart'ta saat 07.30 sıralarında Payas ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. T.O. isimli kadın, evinin müştemilatında Y.Y.'nin saldırısına uğradı.

Y.Y., başına taşla vurarak bayılttığı T.O.'nun kolundaki altın bilezikleri ve boynundaki altın kolyeyi gasbedip, kaçtı. İhbar üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin baskınıyla Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada olay anında giydiği mont ve ayakkabı; işyerinde yapılan araştırma ise gasbettiği 2 bilezik, 1 altın yüzük ve 1 kol saati ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Y.Y., bugün adliyeye sevk edilen Y.Y., tutuklandı.