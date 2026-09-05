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Kaynak: Haber Merkezi

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınma gerekçesi olarak sosyal medya hesaplarından para karşılığında müstehcen paylaşımlar yapıldığı iddia edildi.

1 KİŞİ ARANIYOR

Bir kişinin ise firari olarak arandığı ifade edildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen aralarında Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Diğer tutuklanan isimler sosyal medyada “melibende” kullanıcı adlı Ahmet Yılmaz, “ruzgar.ozan.dikici” kullanıcı adlı Ozan Rüzgar Dikici ve “berenakknoffciall” kullanıcı adlı Beren Akın tutuklandı.

1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Pınar Gülser adlı şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olduğu bildirildi.