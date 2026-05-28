Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kayseri’de müstakil bir ikamette meydana gelen olayda, bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

YAKINLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atmaca Çıkmazı Sokak üzerinde yer alan müstakil bir evde meydana geldi. Evde yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Erdoğan Ç.'nin hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden yakınları, durumu hemen yetkililere bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık personeli, yaptıkları ilk tıbbi müdahale ve incelemelerde Erdoğan Ç.'nin yaşamını yitirdiğini kesin olarak tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelişmenin ardından asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri müstakil ev ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelerde bulundu. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.