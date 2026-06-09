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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. Evden yükselen yoğun dumanları gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İÇERİDE BİRİ OLABİLECEĞİ İHBARI YAPILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri evin içinde bir kişinin bulunabileceğini belirtti. Bunun üzerine ekipler merdiven yardımıyla eve girerek hem alevlere müdahale etti hem de içeride arama yaptı.

Yapılan kontrollerde evde kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.

Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yangın nedeniyle evin üst katında büyük çapta hasar meydana geldi ve bölüm kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.