Son günlerde bölgede etkisini artıran yağışların ardından su seviyesi yükselen Alparslan-2 Barajı’nda kontrollü su tahliyesine başlandı. Tahliye edilen suyun Murat Nehri’ne yönlendirildiği bildirildi.

Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde sürdürülen çalışmaların birkaç gün devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Muş Valiliği, artan su seviyesi nedeniyle iki barajda kontrollü tahliye yapılacağını açıklamış, güvenlik tedbirleri kapsamında Tarihi Murat Köprüsü ile Sultan Alparslan Parkı’na giriş ve çıkışların geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.