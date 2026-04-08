Okul Spor Faaliyetleri Judo Grup Müsabakaları 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde Zonguldak’ta düzenlendi. Müsabakalarda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Mustafa Talha Ateş, +60 kg kategorisinde 3. oldu.

Sporcu bu başarısıyla, Bilecik’te gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.