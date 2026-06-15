Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılı nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklamasıyla birlikte ekonomideki cari açık faturası yeniden gündeme oturdu. Beklentileri aşan nisan ayı verilerinin ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü ekonomist Mustafa Sönmez, ortaya çıkan tabloyu sert sözlerle eleştirdi.

Sönmez, kamuoyunun siyasi gündemlerle meşgul edilirken milyarlarca dolarlık ekonomik kaybın hasıraltı edildiğini savundu.

"SUNİ GÜNDEMLER GERÇEK TABLOYU GİZLİYOR"

Ekonomist Mustafa Sönmez, TCMB verilerinin ardından yaptığı değerlendirmede ekonomideki asıl tehlikenin devasa boyutlara ulaşan dış borç faizi ödemeleri olduğuna dikkat çekti. Gündemin bilinçli olarak farklı yönlere çekildiğini belirten Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Gözleri CHP sabotajına odaklayanlar cari açıktaki rezaletlerin konuşulmasını da önlediler. İlk 4 ayın cari açığı 29 milyar doları buldu. 12 aylık açık ise 37 milyar dolar. Açığı finanse etmek için dış borç faizi olarak 4 ayda ödenen 9 milyar dolar, 12 ayda ödenen ise 24 milyar dolara yaklaştı."

TCMB VERİLERİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Mustafa Sönmez'in işaret ettiği TCMB nisan ayı verileri, piyasa beklentilerinin üzerinde bir bozulmaya işaret ediyor. Ekonomistlerin 5,4 ile 5,5 milyar dolar seviyesinde beklediği nisan ayı cari işlemler açığı, 5 milyar 695 milyon dolar olarak gerçekleşti.