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Kaynak: AA

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, acil çözüm bekleyen sorunların bulunduğunu ifade etti.

Vatandaşların, TBMM'den çıkacak yasaları beklediğini söyleyen Sarıgül, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde "karşılıksız çekle" ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Polislerin özlük hakları ve çalışma saatleriyle, PTT çalışanlarının statüleriyle ilgili de düzenlemeye gidilmesini talep eden Sarıgül, çiftçilerin ilaç, mazot ve tohum desteği beklediğini öne sürdü.

Emeklinin ve asgari ücretlinin geçinemediğini iddia eden Sarıgül, "Asgari ücrete zam yapılması beklenmektedir. En düşük emekli maaşının asgari ücretten aşağı olmaması şarttır. Memurlara refah artışı yapılmasını da binlerce memur beklemektedir." ifadelerini kullandı.