Türkiye siyasetinin en hareketli isimlerinden biri olarak gösterilen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez vites yükselterek uluslararası bir polemiğin içine girdi.

Daha önce pek çok kez ABD’nin dış politikaları ile ilgili sert eleştirileriyle gündeme gelen Sarıgül, bu defa Donald Trump’a meydan okudu.

'TRUMP, BİZ CEPHEYE GELİRSEK KAÇACAK YER ARARSIN'

Yol kenarında durdurduğu aracının bagajını açan Sarıgül, siyah asker çizmelerini çıkararak kameraların önünde giydi.

Çizmelerini bağlamasının ardından doğrudan Donald Trump’a seslenen Sarıgül, "Trump, biz cepheye gelirsek kaçacak yer ararsın!" sözlerini sarf etti.

Sarıgül'ün o videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.