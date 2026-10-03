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Kaynak: Haber Merkezi

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkındaki iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine yönelik açıklaması, Yılmaz Özdil’in canlı yayınında gündeme geldi.

Sandal’ın, “Eşimin şahsımla ilişkilendirilmesi haksızlıktır. Eşimle karı koca olmamız dışında hiçbir ortak yanımız yok” şeklindeki sözlerini okuyan Özdil, kahkahalarını tutamadı.

Özdil, açıklamayı şöyle yorumladı:

“Muhteşem ya! Ya bunlardan şarkı sözü yapsın bence Mustafa Sandal. ‘Eşimin şahsımla ilişkilendirilmesi haksızlıktır, eşimle karı koca olmamız dışında hiçbir ortak yanımız yok’ sözlerinden şarkı yapsın.”

“HERKES ORADA AMA KİMSENİN ŞAHSIYLA İLGİSİ YOK”

Özdil, daha sonra soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan diğer açıklamalara da değindi. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden de eleştirilerini sürdüren Özdil, şunları söyledi:

“Aile Bakanı ‘Ben yapmadım, kocam yapmış olabilir’ diyor. Ekonomi Bakanı ‘Şirketteki arkadaşlar yapmış, benim haberim yok, haberim olsaydı müsaade etmezdim’ diyor. Mustafa Sandal da ‘Eşimin şahsımla ilişkilendirilmesi çok büyük haksızlık’ diyor. Herkes orada ama kimsenin şahsıyla ilgisi yok abi.”

“SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK PONZİ’Sİ”

Özdil, açıklamaların ardından Ponzi sistemleri üzerinden de ironik bir göndermede bulundu:

“Yakında Ponzi’ciler de çıkıp ‘Ponzi bizim Ponzi’miz ama Ponzi’nin bizim Ponzi’miz olması dışında şahsımızla herhangi bir ilgisi yok’ derlerse şaşmayın gari. Sütten çıkmış ak kaşık Ponzi’si.”