Daha önce Mustafa Sandal için “Onun devri kapandı” ifadelerini kullanan Lvbel C5’in, geçtiğimiz ay düzenlenen “Saygı Gecesi”nde sahne almak istediği öne sürüldü.

İddialara göre genç rapçi, gecede Mustafa Sandal’ın yıllardır dillerden düşmeyen hit parçası Arabanı seslendirmek istedi. Bu talebini de organizasyonu üstlenen Oğuzhan Uğur ekibine iletti. Ancak Mustafa Sandal’ın ekibi, etkinliğin ana temasının “saygı” olduğunu belirterek Lvbel C5’in sahne talebine sıcak bakmadı.

İkili arasındaki gerilim aslında aylar önce başlamıştı. Mustafa Sandal, Harbiye konserinde Lvbel C5’in Havhav parçasına göndermede bulunmuştu. Bunun üzerine Lvbel C5, sosyal medyada yaptığı açıklamada Mustafa Sandal’ın “döneminin geçtiğini” söylemiş ve Spotify dinlenmeleri üzerinden dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Yaşananların ardından Mustafa Sandal da sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak genç rapçiye yanıt verdi. Ünlü sanatçı, yıllardır halkın sevgisiyle ayakta kaldığını vurgularken, yaptığı esprinin kırıcı olduysa özür dilediğini belirtti. Ayrıca Lvbel C5’e müzik kariyerinde kalıcı başarılar dileyerek tartışmaya daha yumuşak bir tonla yaklaşmayı tercih etti.