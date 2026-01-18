TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde Şehzade Mustafa karakterine hayat veren Mustafa Konak, bu davetle birlikte uluslararası alanda da adından söz ettiriyor.

Yapımcılığını Didem Nur Yayman’ın, yönetmenliğini ise Dalya Keleş’in üstlendiği kısa filmin başrollerini Sudem Beril Dinç ve Mustafa Konak paylaşıyor. Evrensel teması ve çarpıcı anlatımıyla dikkat çeken “Yerçekimi”, dünyanın en prestijli sinema organizasyonlarından biri olan Berlinale’nin seçkisine girerek küresel ölçekte görünürlük kazanıyor.

Genç yaşına rağmen birçok projede başarılı performanslar sergileyen Mustafa Konak, hem televizyon ekranlarındaki etkileyici oyunculuğu hem de Berlinale’de yarışacak bir yapımda yer almasıyla kariyerindeki yükselişi güçlendiriyor.

“Yerçekimi”nin Berlinale’de yarışacak olması, hem oyuncular hem de film ekibi için uluslararası ölçekte önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.