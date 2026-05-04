AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu tarafından eleştirilen, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tarafından ise sert sözlerle hedef alınan Keser’in Kayseri’de planlanan konseri iptal edildi.

15 Mayıs’ta Kayseri’de sahneye çıkması beklenen sanatçı, Kayserililerle ilgili anlattığı bir fıkra sonrası tartışmaların odağına yerleşti. Fıkrada geçen “Kayseriliyle Yahudinin farkı mı var?” ifadesi, bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı. Bu sözler üzerine Çopuroğlu’nun eleştirilerinin ardından konser organizasyonu iptal edildi.

Yaşanan gelişmeler sonrası açıklama yapan Keser, geri adım atmayacağını belirterek özür dilemesini gerektirecek bir durum olmadığını savundu. Fıkranın bağlamından koparıldığını ifade eden sanatçı, anlatının tamamının yanlış yorumlandığını dile getirdi.

Keser, kendisine yöneltilen “dini değerleri aşağılama” suçlamalarını reddederken, eleştirilerin haksız olduğunu söyledi. Çopuroğlu’nun kendisine yönelik sözlerine de sert yanıt veren sanatçı, yapılan yorumların konuyu çarpıttığını ifade etti.

Tartışmaya dahil olan Ersoy ise Keser’i sert ifadelerle eleştirerek Kayseri’de sahne almasına karşı olduklarını dile getirdi. Tüm bu gelişmelere rağmen Keser, duruşunu değiştirmeyeceğini ve geri adım atmayacağını açıkladı.