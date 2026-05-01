Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK’yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın ardından genç oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu açıklamalarda bulundu.

Hekimoğlu, takımın adım adım ilerlediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Her maç basamak basamak ilerliyoruz. Şimdi önümüzde bir kupa maçımız var. İlk odağımız kupa, sonrasında ise ligi en iyi şekilde bitirmek. Kupa şu an bizim için en yakın hedefimiz. İnşallah kupayı kazanacağız.”

Beşiktaş’ta alınan bu galibiyetle birlikte gözler şimdi Türkiye Kupası mücadelesine çevrildi.