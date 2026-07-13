Mustafa Er Bursaspor taraftarına transfer müjdesini verdi

'7 TANE ÇOK İYİ TRANSFER YAPTIK'

"Tabii ki kamp dönemi yüklemeler devam ediyor. Oyunsal anlamda, taktiksel anlamda neler yapabiliriz bakıyoruz çünkü yeni gelen arkadaşlar var aramıza.

7 tane arkadaşımız aramıza katıldı. Zaten geçen seneden halihazırda iyi bir ekibimiz vardı. Takımımızın neredeyse 3'te 2'sini zaten tuttuk. 7 tane çok iyi transferle kadromuza çok ciddi anlamda doğru takviyeler yaptık, çok ince eleyip sık dokuduk.

3 hazırlığa çok önem veriyoruz; mental hazırlık, fiziksel hazırlık ve taktiksel hazırlık. Bunlarla alakalı çalışıyoruz."