Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Teknik Direktör Mustafa Er transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mustafa Er Bursaspor taraftarına transfer müjdesini verdi
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, hem transfer çalışmaları hem de sezon hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, taraftarlara yeni transferlerin yolda olduğunu müjdeledi.Kaynak: İHA
Yeşil-beyazlı ekibin Bolu kampında konuşan Mustafa Er, kadroya yeni takviyelerin yapılacağını belirterek taraftarlara transfer müjdesi verdi.
Mustafa Er'in açıklamaları şöyle:
'ÇALIŞMALAR GAYET İYİ GİDİYOR'
"Son 2 günümüz. Yarın bir hazırlık karşılaşması oynayıp, çarşamba sabah da antrenman yapıp bitireceğiz. Bu ikinci etap. Bursa'yla başladık 8 gün, burası 10. günümüzü bitireceğiz, sonra da 9 günlük bir Topuk Yaylası kampımız olacak. Gayet iyi gidiyor çalışmalar. Çok ciddi bir sakatlığımız yok ufak tefek problemler haricinde."
'7 TANE ÇOK İYİ TRANSFER YAPTIK'
"Tabii ki kamp dönemi yüklemeler devam ediyor. Oyunsal anlamda, taktiksel anlamda neler yapabiliriz bakıyoruz çünkü yeni gelen arkadaşlar var aramıza.
7 tane arkadaşımız aramıza katıldı. Zaten geçen seneden halihazırda iyi bir ekibimiz vardı. Takımımızın neredeyse 3'te 2'sini zaten tuttuk. 7 tane çok iyi transferle kadromuza çok ciddi anlamda doğru takviyeler yaptık, çok ince eleyip sık dokuduk.
3 hazırlığa çok önem veriyoruz; mental hazırlık, fiziksel hazırlık ve taktiksel hazırlık. Bunlarla alakalı çalışıyoruz."
'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'
Mustafa Er, yeni sezondaki hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu da vurguladı.
"Buradaki hedef net şekilde şampiyonluk. Son iki yılda ciddi puan farklarıyla şampiyon olan bir takımımız var. Bu sezon da hedefimiz yeniden şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak." diyen Er, uzun vadede ise Bursaspor'u yeniden zirveye oynayan bir kulüp haline getirmek istediklerini söyledi.
'1-2 OYUNCU DAHA ARAMIZA KATILACAK'
Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Er, yönetimin yoğun mesai harcadığını söyledi.
Tecrübeli teknik adam, "O anlamda yönetimimiz çalışıyor. Tabii kolay değil transferler. İstediğiniz oyuncuyu getirebilmek kolay değil. Bu anlamda yönetimimiz ciddi şekilde çalışıyor. İlerleyen günlerde aramıza 1-2 arkadaşımız daha katılacaktır." ifadelerini kullandı.