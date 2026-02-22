Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, “Ankara Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçsin” sözlerine tepki gösterdi.

"TÜRKİYE KÜRTLERE HEP SAHİP ÇIKMIŞTIR"

"PKK’nın siyasi uzantısı DEM’in eş başkanı 'Ankara Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçsin' demiş. Ankara yani Türkiye Cumhuriyeti tarihin hiç bir döneminde Kürtler’e parmak sallamamıştır. Bilakis, Irak ve Suriye Baas rejimleri dönemi başta olmak üzere ne zaman bir saldırıya maruz kalmışlarsa Türkiye hep kucak açmış ve kol kanat gererek sahip çıkmıştır.

"SİZİN GİBİ HAİNLERİN..."