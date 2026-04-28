Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu.
Mustafa Çulcu'dan o hakeme övgü: "Güçlü ve karizmatik..."
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında 2-1 kaybederken İskender Günen performansı sert sözlerle eleştirdi. Mustafa Çulcu ise maçın hakemi Halil Umut Meler için “Hakemi övmeliyiz” ifadelerini kullandı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Bordo-mavililerin aldığı yenilgi, Sabah Spor yazarları İskender Günen ve Mustafa Çulcu tarafından değerlendirildi.
İSKENDER GÜNEN: “BU KADAR OLUMSUZU GÖRMEDİK”
İskender Günen, Trabzonspor’un sezonun en kötü performanslarından birini sergilediğini belirterek, “İkincilik hedefi açısından çok önemli maçtı. Ama takım beklentilerin çok uzağındaydı. Sezon başından beri bu kadar olumsuz bir Trabzonspor görmedik” dedi.
Savunmadaki eksikliklere dikkat çeken Günen, Savic’in yokluğunun ciddi şekilde hissedildiğini, yerine oynayan oyuncunun pozisyon hataları yaptığını ifade etti. Hücum oyuncularının savunmaya katkı vermemesinin Konyaspor’un oyunu Trabzonspor yarı sahasına yıkmasına neden olduğunu söyledi.
Sağ kanattaki sorunlara da değinen Günen, bu bölgeden gelen zaafların gollerde etkili olduğunu belirtti. Kaleci Onana’nın ise yaptığı kritik kurtarışlarla farkın büyümesini engellediğini vurguladı.
MUSTAFA ÇULCU'DAN HALİL UMUT MELER'E ÖVGÜ
Mustafa Çulcu ise Konyaspor’un oyun disiplinine dikkat çekerek, “Konyaspor tam bir teknik direktör takımı olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor’un ilk yarıda etkisiz olduğunu, ikinci yarıda yapılan değişikliklerle daha iyi bir görüntü sergilese de sonuca gidilemediğini belirtti.
Hakem performansına da değinen Çulcu, “Ülkemizin en üst düzey hakemi Halil Umut Meler, maçta ilk faul düdüğünü 16'da çaldı. Oyuncuların hakem yönetimine güven ve saygısı yüksekti… Meler oyunu hissederek yönetti, kartlarını doğru kullandı, oyuna tempo kattı. Güçlü ve karizmatik hakemliğini ortaya koydu. Performansı ile övgüyü hak etti.” dedi.