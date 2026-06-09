TKP lideri Kemal Okuyan, SOL TV'de "Komünist Bakış" programında açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'i İmamoğlu'ndan ayırmaya çalıştığını söyleyen Okuyan, Bahçeli için "'CHP İmamoğlu’ndan kurtulsun, Özgür Özel'le devam etsin' diyen kanadın da temsilcilerinden birisi" dedi.

Okuyan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ÖZEL'İ İMAMOĞLU'NDAN AYIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bahçeli konusunda ise şu önemli: Bahçeli çok sık gülmeyen birisi, güldüğü zaman muhataplarını neşelendiren birine dönüştü. Gülümseyip sıcak bir iletişim kurduğunda muhatapları seviniyor. DEM'de de böyle oldu. Ama CHP için durum farklı çünkü iktidar tarafından ağır bir operasyon yürütülüyor. Bahçeli de Cumhur İttifakı'nın önemli bir figürü. Özgür Özel'i Ekrem İmamoğlu’ndan ayırmaya çalışıyor. Bahçeli iktidar içerisinde 'CHP İmamoğlu’ndan kurtulsun, Özgür Özel'le devam etsin' diyen kanadın da temsilcilerinden birisi. Bunu açık açık da söylüyor.

"ÇİFTÇİ VE GÜRLEK, BAHÇELİ'Yİ "ÖZGÜR ÖZEL" DOSYASIYLA ZİYARET ETTİ"

Bu arada Adalet ve İçişleri Bakanı ellerinde dosyalarla Bahçeli’yi ziyaret ettiler. Ne için olduğu belli. Özgür Özel'in dosyaları olduğu tahmin ediliyor. Büyük olasılıkla CHP'ye yönelik operasyonların ya da saldırıların hangi yönde devam edeceğine ilişkin bir görüşmeydi o. Özel'in sadece İmamoğlu değil yanındakileri terk etmesi ve Özel'e de fazla dokunulmaması yönünde bir görüşme yapıldığına dair benim tahminim. O nedenle verilen fotoğrafa kızanlar yanlış şeye kızıyorlar. İşler bu noktaya geldikten sonra görüşmeler olacaktır. Ama benzer şeyler bizim başımıza gelseydi, iktidarın sorumlularından biriyle yan yana fotoğraf verilmez. Türkiye'de işler başka türlü yürüyor. Yalnızca bu fotoğraftan yola çıkarak eleştirmenin anlamı yok, tablo ortada.